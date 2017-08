FIEP e Sebrae realizam evento sobre inovação em Campina Grande

Acontece na próxima sexta-feira (01), em Campina Grande, a primeira edição do Campina Inovation.

O evento será realizado pela em parceria com a Federação das Indústrias da Paraíba (FIEP/PB) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Segundo o analista técnico do Sebrae, Rodrigo Azevedo, um evento é uma oportunidade de promover a cultura da inovação no setor industrial.

– O I Campina Inovation acontece em parceria do Sebrae com a FIEP e tem como objetivo trazer a discussão da inovação para a indústria, as startups, as empresas tradicionais e todo o ecossistema desse campo da tecnologia – frisou.

A abertura do evento acontece às 8h, na sede da FIEP, marcada pela palestra master de Fernando Kimura, palestrante internacional.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.