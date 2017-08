Fiéis prestam últimas homenagens a Dom José Maria Pires

O corpo de Dom José Maria Pires, Arcebispo Emérito da Paraíba, está sendo velado nesta terça-feira (29) na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

Muitos fiéis já compareceram à igreja para se despedir de ‘Dom Pelé’, como era chamado pela população, e prestaram as últimas homenagens.

Várias missas estão sendo celebradas durante o dia e às 16h acontecerá a última celebração de corpo presente, presidida pelo Arcebispo Dom Delson.

O corpo de Dom José vai ser sepultado às 17h na própria Catedral Basílica, após a Missa das Exéquias.

Dom José Maria Pires, 98 anos, faleceu nesse domingo (27), em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em decorrência de uma pneumonia.

Natural de Córregos, em Minas Gerais, Dom José Maria Pires tinha 70 anos de ordenação como padre e 60 como bispo.

Como bispo, foi presidente da Comissão Episcopal do Nordeste 2, que reúne os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Ele foi o quarto bispo da região metropolitana de João Pessoa e esteve à frente da Igreja Católica na Arquidiocese entre os anos de 1966 e 1995.