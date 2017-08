Exército mata 130 terroristas do Estado Islâmico no Iraque em 3 dias

O Exército curdo peshmerga matou 130 terroristas do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) que tentavam fugir da comarca de Tel Afar, no norte do Iraque, nas últimas 72 horas.

Os combatentes do EI foram mortos em várias emboscadas realizadas pelas forças peshmergas ao norte da comarca de Tel Afar, em território controlado pelos curdos.

Algumas destas emboscadas explodiram em combates, segundo o comunicado, que também informou sobre a detenção de outros 12 combatentes do EI.

Os peshmergas não participam da ofensiva de Tel Afar, mas estão encarregados de defender os territórios situados ao norte dessa comarca.

No domingo, as forças iraquianas tomaram do grupo terrorista os dois últimos bairros que ficavam em suas mãos na cidade de Tel Afar, o principal núcleo urbano da comarca, e agora prosseguem com a ofensiva em outros povoados da região.