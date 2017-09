Ex-senadora diz que Brasil vive pior momento depois da ditadura militar

A ex-senadora e ex-candidata a presidente da República Marina Silva (Rede Sustentabilidade) concedeu entrevista nessa quarta-feira, 30, à Rádio Correio FM.

Entre os assuntos abordados, ela falou sobre o momento atual do país e classificou que este seria o pior momento depois da ditadura militar, por causa dos problemas na economia, falta de saúde e segurança pública, corrupção e os mais de 14 milhões de desempregados.

– É um momento muito difícil e dramático para a sociedade brasileira. Os casos de corrupção envolvendo a maioria dos líderes políticos causam falta de esperança, principalmente para a população que vive do trabalho honesto. Além de econômica, a crise também é moral – disse.

A ex-ministra parabenizou a Operação Lava Jato e disse que esta tem revelado os casos de corrupção no país, punindo os acusados e promovendo uma gestão pública que respeita o dinheiro do contribuinte.

Foto: Agência Brasil/ Arquivo

Marina ressaltou que para mudar a situação do país, no tocante à corrupção, é preciso uma maior conscientização da população para que votem em políticos que não sejam ficha-suja.

Sobre as eleições nacionais que serão realizadas no próximo ano, a acreana disse não ter decidido se vai disputar algum cargo eletivo, mas está conversando com interlocutores do partido sobre o assunto.

Segundo ela, não se pode desprezar os mais de 20 milhões de votos que teve em 2014, apesar de acreditar que está sendo criada cláusula de barreira para que partidos menores, como o representado por ela, não tenham tanto espaço midiático quantos os outros.

– Os 20 milhões de votos é algo que tem que ser percebido com sentimento de gratidão e respeito, pois foram votos espontâneos de pessoas que acreditam ser possível fazer uma campanha política sem grande estrutura e apresentando propostas. E é assim que deveria ser a política – enfatizou.

Ainda sobre 2014, Marina lembrou o apoio concedido ao senador Aécio Neves (PSDB). Ela disse que só o fez devido à carta de princípios que o mesmo garantiu realizar e dar continuidade a programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e projetos voltados à reforma agrária, terras indígenas, manutenção da preservação da Amazônia, entre outros.

Além destes requisitos, Marina disse que, naquele momento, não se tinha nenhuma denúncia contra Aécio, assim como não tinha sido colocado nada contra Dilma.

*As informações são da Rádio Correio FM.