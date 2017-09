Estudantes selecionados para o Gira Mundo embarcam no mês de setembro

Os estudantes selecionados para o Programa Gira Mundo embarcarão neste mês de setembro para a Espanha, Portugal e Canadá. O intercâmbio é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

Os 25 alunos selecionados para o intercâmbio na Espanha estiveram na última segunda-feira (28) na sede do consulado espanhol, em Recife, onde participaram de entrevistas com o objetivo de receber os vistos para realização do intercâmbio no país.

O pré-embarque destes estudantes acontecerá no dia 18 de setembro, com uma reunião de orientação que contará com a presença do embaixador da Espanha no Brasil. O embarque dos estudantes acontecerá até o final do mês de setembro.

Os 25 alunos selecionados para o intercâmbio em Portugal estão na fase final da retirada do visto para o embarque, que também acontecerá no mês de setembro. Já os 50 estudantes selecionados para o intercâmbio no Canadá, estão com o embarque confirmado para o dia 14 de setembro.

Foto: Secom/PB

Neste dia será realizada uma solenidade de embarque no Aeroporto Castro Pinto que contará com a presença do governador Ricardo Coutinho, assim como de membros da SEE e dos pais dos alunos. Todos os grupos serão acompanhados por membros da coordenação do programa Gira Mundo.

“A nossa expectativa é de que todos possam aproveitar ao máximo esta oportunidade de conhecimento oferecida pelo Governo do Estado”, contou o diretor executivo de Desenvolvimento Estudantil, Tulhio Serrano.

Os alunos selecionados para o programa participaram de uma seleção realizada em três etapas de caráter classificatório e eliminatório e de uma última etapa de caráter apenas eliminatório. Os estudantes classificados e aprovados para o intercâmbio receberão uma bolsa instalação e cinco bolsas manutenção no valor de R$ 700,00.

A primeira será entregue antes do embarque, ainda em setembro, ao país de destino, para cobrir despesas iniciais, e as demais, no decorrer do programa. Eles também vão receber seguro de saúde durante o período em que estiverem residindo no país de destino. A acomodação será em casa de família residente na localidade definida para o intercambista.

Para saber mais sobre o programa acesse: paraiba.pb.gov.br/educação/giramundo