Estado anuncia data de pagamento dos servidores estaduais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração, inicia nesta quarta-feira (30) o pagamento dos servidores estaduais referente a agosto, quando recebem aposentados e pensionistas.

Já na quinta-feira (31) será efetuado o pagamento dos servidores da ativa, incluindo administração direta e indireta.

Foto: Reprodução/ Internet

O pagamento dos servidores estaduais, assim como em meses anteriores, será efetuado dentro do mês trabalhado, seguindo o compromisso do governador Ricardo Coutinho em manter a folha de pessoal em dia, mesmo quando outros estados da Federação são obrigados a parcelar ou até mesmo atrasar os salários do funcionalismo.

Calendário:

30/8 (quarta-feira) – aposentados e pensionistas

31/8 (quinta-feira) – servidores da ativa (administração direta e indireta)