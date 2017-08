Estabelecimentos podem ser autuados por valor exorbitante cobrado pela gasolina

A advogada especialista em direito do consumidor Glauce Jácome falou nessa terça-feira (29) sobre a diferença exorbitante no valor cobrado da gasolina em dinheiro e no cartão de crédito.

– Essa questão da diferenciação de valores, essa permissão é recente. Desde que se usa cartão de crédito como meio de pagamento que essa prática da diferenciação vinha sendo combatida. Os órgãos de Defesa do Consumidor, de modo geral, a compreensão é que essa prática da diferença feria dispositivos do Código e era considerada prática infrativa. Infelizmente, primeiro através de uma medida provisória e depois por uma legislação passou-se a permitir que os estabelecimentos variassem esses valores. Ou seja, um valor para pagamento à vista em dinheiro e um valor para pagamento à vista em cartão de crédito ou débito – explicou.

Foto: Paraibaonline

Entretanto, Glauce destacou que o abuso com relação aos valores cobrados na diferenciação pode haver fiscalização de órgãos.

– Os órgãos de defesa de modo geral e, principalmente, o Procon que tem sua equipe de fiscalização, podem verificar nos postos, nos locais aonde essa variação está muito larga que não há nem proporcionalidade e nem razoabilidade e podem realizar diligência. Constatando esses abusos, eles podem autuar o estabelecimento porque está previsto ainda no Código e, essa regra não mudou, que é vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor, essa variação muito larga. Isso prejudica o consumidor e não traz equilíbrio para relação de consumo. No Código também temos uma previsão sobre elevação de valores sem justa causa – concluiu.