Espetáculo “Sem Sal, Sem Açúcar” será a atração do fim de semana em Campina Grande

A Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral apresenta nesta sexta-feira, dia 1º e sábado, dia 2, às 20 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral, dentro da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, o espetáculo “Sem Sal, Sem Açúcar”, do Grupo Sociedade T.

Foto: Divulgação

Este solo de teatro-dança surge das pesquisas do artista Moisés Ferreira sobre as corporalidades de idosos residentes em asilos e tem como figura principal das pesquisas o seu avô Luiz Antônio.

Segundo Moisés, corpos antigos que vão perdendo as memórias, as funções, a cama, o açúcar, os filhos, a casa, as articulações, a fala, o sal, serão representados gestos que se repetem e que se perdem.

“Encontramos rascunhos de um mundo reduzido; sem narrativas, apenas a presença de quem carrega o peso dos anos no coração, no fígado, nos rins, nos olhos”, comenta o artista.

“Sem Sal, Sem Açúcar” é o terceiro espetáculo produzido pela Sociedade T, que atua na cidade de Natal/RN desde 2013, investigando a cena contemporânea e suas possibilidades híbridas, imagéticas e sensoriais.

Na direção e atuação Moisés Ferreira, que tem como assistente de direção Heloísa Sousa, preparação corporal Alexandre Américo, provocação cênica Yael Karavan, trilha sonora Joana Knobbe, iluminação Priscila Araújo, produção Pablo Vieira, foto e vídeo André Chaco, e designer Camila Amaral.

A apresentação acontece no palco principal. A duração do espetáculo é de 40 minutos, e a censura, 10 anos.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).