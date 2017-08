Especialista analisa aprovação do distritão na Câmara Federal

O especialista em Direito Eleitoral, André Mota, comentou sobre o ‘distritão’, aprovado na comissão que discute a reforma política na Câmara Federal.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 14, André explicou que ‘distritão’ é um formato do sistema eleitoral e que possui dois modelos básicos: o modelo majoritário, onde ganha quem tem mais voto; e o modelo representativo, que busca permitir o acesso de minorias aos cargos públicos.

Segundo ele, no Brasil há um misto onde vigora o modelo majoritário para os cargos do executivo – como o de prefeito, governador, senador e presidente da república -, e o sistema proporcional para os cargos de deputado estadual, deputado federal e vereador.

– Isso gera uma celeuma muito grande quando candidatos do sistema proporcional se elegem com uma votação menor do que outros candidatos que tiveram maior votação, mas não chegaram a vencer. Esse formato tem um interesse muito claro, que é permitir que as minorias participem dos cargos públicos, através do sistema proporcional […] Aqueles que defendem o distritão afirmam que é injusto o sistema proporcional – elucidou.

André afirmou que acredita que o fim das coligações também vai passar na reforma política e que o ‘distritão’ só é defendido pelos políticos que já ocupam cargos públicos.

– O distritão favorece quem está no poder, porque ele impede que novas pessoas tenham acesso aos cargos públicos. Quem está no poder vai ter muito mais vantagens. Do ponto de vista da democracia, vai gerar que muitos sejam reeleitos apenas pela visibilidade do cargo público. O distritão vai privilegiar artistas, pessoas da mídia, e aqueles que tenham acessos aos meios de comunicação – frisou.