Empresários paraibanos contestam reajuste da Aneel para o setor industrial

Nesta terça-feira (29), o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Magno César Rossi, esteve participando em João Pessoa, de uma reunião com empresários paraibanos, representantes do Conselho de Consumidores de Energia da Paraíba e o presidente da Associação Brasileira de Consumidores Industriais (Abrace), Edivaldo Santana.

A pauta da reunião teve como tema o reajuste de 16,38% de energia elétrica anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na semana passada, os impactos no setor produtivo e a análise com os comparativos nacionais.

Foto: Ascom

Os empresários paraibanos questionam o percentual, tendo em vista que na audiência da Aneel, realizada no mês de junho em João Pessoa, o reajuste solicitado e discutido ficaria em torno de 14%.

“Nós ainda não tivemos acesso às planilhas de custos e ao parecer do relator da Aneel, mesmo assim, decidimos entrar com um recurso administrativo solicitando uma explicação mais detalhada sobre os fatores que deram base a este reajuste”, disse o vice-presidente da Fiep, Magno Rossi. “Nós entendemos que existem variáveis que foram consideradas em outros estados e na Paraíba os técnicos não consideraram. Estamos exigindo que sejam adotados os mesmos conceitos técnicos e assim tenhamos um reajuste justo e igualitário em comparação aos outros estados”, explicou Magno Rossi.

A nova tarifa que passou a vigorar a partir desta segunda-feira (28), para 1,3 milhão de unidades consumidoras em 216 municípios da Paraíba.

No início deste mês, de acordo com dados publicados pelo Jornal do Brasil, com base na Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, divulgada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no primeiro semestre de 2017, o consumo de energia elétrica do setor industrial teve alta de 0,1%, percentual mais favorável do que nos anos anteriores.

Foto: Ascom

No comparativo da pesquisa, no primeiro semestre do ano passado, o consumo de eletricidade nas indústrias havia fechado em queda de 5%, depois de já ter registrado retração de 4,5% em igual período de 2015.

A expansão da demanda por energia elétrica, desta forma, reflete um pouco do comportamento da indústria nacional.

Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a indústria fechou os primeiros seis meses do ano com expansão de 0,5%, o melhor resultado desde 2013.

Segundo a EPE, o resultado da demanda industrial nacional, que totalizou 81.322 GWh de janeiro a junho, reflete, principalmente, o avanço expressivo da Região Sul do país, que fechou o período com alta acumulada de 4,3%; mas também as taxas negativas mais suaves do Sudeste e do Nordeste, respectivamente -0,1% e -4,9%.

Os segmentos têxteis (4,9%) e automotivo (4,4%) lideraram os avanços no consumo industrial de energia no primeiro semestre do ano.

Enquanto no ramo têxtil se destacaram os estados de Santa Catarina (8,3%), São Paulo (3,6%) e Ceará (9,8 %), no automobilístico o aumento na demanda foi mais relevante em São Paulo (4,1 %), maior polo do país no setor.