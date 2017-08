Em São Bento, presidente da FIEP vai proferir palestra na 1ª Expotêxtil

O palco principal da 1ª Feira de Negócios, Cultura e Entretenimento – Expotêxtil, que acontecerá de 06 a 09 de setembro,no Shopping das Redes, em São Bento, Sertão do Estado, receberá no dia 07, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), Francisco de Assis Benevides Gadelha, que estará proferindo a palestra “Desenvolvimento em Tempos de Turbulência”.

Com cerca de 90 minutos, a palestra do presidente da FIEP é uma das mais esperadas pela classe empresarial, que marcará presença no evento.

Além da palestra do presidente Gadelha, a 1ª Expotêxtil conta em sua programação com outros palestrantes, oficinas, Rodada de Negócios, Exposição de Produtos, além de apresentações culturais e musicais.

De forma simultânea ao evento, São Bento também sediará a 1ª edição da FENEMP, Feira de Negócios e empreendedorismo da Paraíba, organizada pelo Governo do Estado, através do Programa Empreender PB.

Ainda consta na programação dos eventos, uma exposição de produtos para novas tecnologias de produção, oficinas e seminários com a participação de agentes financeiros. Por seu empreendedorismo São Bento é, atualmente, reconhecida como a Capital Mundial das redes.

A vocação do município de São Bento em ser o maior produtor de redes do país, surgiu em 1929 quando, uma feira organizada em um barracão, se tornou um mercado público, levando a cidade a despontar economicamente.

“Diante deste cenário várias casas surgiram e pequenas indústrias de redes de dormir começaram a se instalar e, em pouco tempo a cidade cresceu. Atualmente, com quase 35 mil habitantes, São Bento é o 4º município mais populoso do sertão paraibano, sendo considerado como um dos principais polos de empreendedorismo do Estado e a Capital Mundial das Redes”, reafirma o prefeito de São Bento, Jaques Lúcio.

A Feira de Negócios, Cultura e Entretenimento faz parte, segundo o prefeito Jarques, de projeto focado desenvolvimento socioeconômico da região.

“O desenvolvimento econômico de qualquer município é de extrema importância para o seu crescimento e também representa um grande desafio a qualquer gestor público. Apesar de termos a iniciativa da população queremos contribuir e incentivar, ainda mais a melhoria dos negócios dessa terra. E, sem dúvida essa melhoria vem por meio de eventos como esses, que estaremos provendo em São Bento”, conclui o prefeito.

Por toda a sua capacidade de transformação e poder empreendedor o município de São Bento tem sido também um exemplo para o mercado nacional, atraindo a atenção de muitos produtores e empresários do segmento têxtil brasileiro, que devem marcar presença no Sertão da Paraíba durante os três dias de Expotêxtil e FENEMP.