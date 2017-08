Em jogo emocionante, Botafogo-PB supera Moto Club e se reabilita

Em uma tarde que teve de tudo no Almeidão, o Botafogo-PB até titubeou, mas conseguiu finalmente voltar a vencer no Grupo A da Série C: fez 3 a 2 no Moto Club-MA neste domingo (13) e se afastou da zona da degola.

Logo aos cinco minutos o Botafogo-PB tratou de abrir o placar e mostrar que quer fazer a viver uma boa fase. Pela esquerda, Cleyton mandou a bola para Fernandes, que chegou na linha de fundo e cruzou para a área. Dico dominou, chutou mal, mas Rafael Oliveira, na pequena área, tocou de calcanhar e marcou o primeiro gol do jogo.

Só que não basta querer, tem que fazer por onde. Mais uma vez a bola cruzada na área aterrorizou o torcedor botafoguense. Quatro minutos depois Tote bateu escanteio da direita, houve um desvio na primeira trave e Vinicius Paquetá, livre na pequena área, só escorou de cabeça para o Moto Club-MA empatar o jogo.

Leia mais clicando aqui