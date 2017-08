Em João Pessoa, Sesc Paraíba apresenta exposição do artista Josenildo Suassuna

A brasilidade em sua diversidade cultural, regional, geográfica, da fauna e da flora será retratada na exposição do artista Josenildo Suassuna, que será lançada na próxima quinta-feira, 31, no Sesc Cabo Branco, na capital paraibana.

Através de obras em diferentes materiais, como acrílica sobre tela, pastel sobre suporte de madeira e papel, Josenildo não busca reproduzir um cenário do cotidiano, mas sim, apresentar uma interpretação artística e técnica do processo de elaboração da percepção do tema. O evento começa às 19h e será aberto ao público em geral.

O artista é natural de Catolé do Rocha, mas desde 1984 mora em João Pessoa. Iniciou sua carreira artística em 1988 e em 2002 ganhou o prêmio Revelação na Bienal Nacional de Arte Naif do Sesc Piracicaba.

Josenildo também foi convidado para participar da Exposição Descobrindo o Brasil Naif, em Brasilia e já expôs em Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo, além de João Pessoa e Campina Grande.

O Sesc tem como objetivo discutir e fomentar o debate social através da arte, e para isso busca em seu trabalho artistas e conteúdos que estimulem o pensamento crítico e um novo olhar às diferenças.

A exposição Sob & Por foi selecionada através de edital, integrando mais uma etapa do projeto ExpoSesc.

O Sesc Cabo Branco fica na Avenida Cabo Branco, 2788, na orla da Capital. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas pelo telefone (83) 3208-3194.