Dois deputados disputam a Funasa na Paraíba

A superintendência estadual da Funasa tem um encantamento próprio.

Em tempos recentes, o posto foi ocupado pela ex-primeira dama de Campina Grande, Ana Cláudia, esposa do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB).

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o próprio Veneziano – que tem sido assediado por interlocutores do presidente Temer para novamente se afinar com a direção nacional do PMDB – “tenta emplacar” um nome para o referido cargo.

Acontece que o líder do governo na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), também deseja o ambicionado cargo.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza