Diretor do Sintab aponta falhas na organização do evento que trouxe Lula a Campina

O diretor de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, falou nessa segunda-feira (28) sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Campina Grande e apontou falhas na organização do evento.

Foto: Paraibaonline

– Os outros movimentos de outras cidades tiveram uma pugência maior do que Campina Grande. Com relação ao evento de Campina Grande, acho que a organização cometeu, na minha modéstia avaliação, algumas falhas, como, por exemplo, o local não foi apropriado, distante e quase não passa ônibus lá. Acho que talvez a divulgação não tenha sido boa, poderia ter sido num lugar mais central que pudesse possibilitar as pessoas das camadas sociais mais pobres acompanhar o evento – pontuou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.