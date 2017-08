Diretor da CUT na Paraíba critica aumento salarial: “É insignificante”

foto: divulgação/CUT

O governo federal está propondo um novo valor para o salário mínimo, mas já sofre críticas de alguns setores.

O diretor da Central única dos Trabalhadores na Paraíba (CUT), Joel Nascimento, classificou o aumento proposto como insignificante.

Ele disse que o aumento não é política de estado, apenas uma obrigação do governo para enganar os trabalhadores.

– A central entende que o reajuste a ser aplicado é insignificante para atender as necessidades básicas da classe trabalhadora, de uma grande maioria que vive do salário mínimo. Fazemos críticas a esse valor observando que é pequeno e mal aplicado considerando que o salário mínimo vigente não é política de estado. A tendência é que ela tornasse quando em 2005 o governo Lula dialogou as centrais sindicais para construir uma política que valorizasse o salário mínimo. Isso funcionou e favoreceu as negociações de várias categorias. A grande diferença é que esse reajuste não é uma política de valorização. O governo que nem tem governabilidade se sente na obrigação de realizar esse reajuste – criticou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM