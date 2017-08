Dia Nacional da Construção Social beneficiará famílias de trabalhadores na Paraíba

foto: ascom

A décima primeira edição do Dia Nacional da Construção Social, na Paraíba, já tem data e horário para acontecer. Será no próximo dia 19, no Sesi Distrito Industrial de João Pessoa. O evento, que ocorre simultaneamente em todo o país, é o mais importante do setor da Construção, voltado à promoção do conceito da responsabilidade social empresarial.

Por iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), este ano a iniciativa leva para todo o país a campanha Minhas escolhas, Meu país, tema do Dia Nacional da Construção Social 2017. Uma ação que, desde a primeira edição em 2007, acumula quase 4 milhões de atendimentos, beneficiando 728.822 pessoas em todo o país.

O Dia Nacional da Construção Social tem por objetivo promover a qualidade de vida dos trabalhadores da Indústria da Construção por meio da educação e da mobilização da cidadania, oferecendo atendimento gratuito ao trabalhador e seus dependentes.

Os serviços oferecidos são nas áreas de educação, saúde e cidadania. Na Paraíba o evento é realizado em parceria com o Sesi e o Sinduscon-JP, contando com o apoio de vários parceiros que, gratuitamente oferecem, durante todo o dia, diversos serviços ao trabalhador da construção e sua família.

Para a edição deste ano a proposta do Dia Nacional da Construção Social é fazer uma corrente, por meio da educação e da mobilização da cidadania, para mostrar que nossas escolhas constroem o Brasil.