Desembargador: “Não seja um procurador geral de gabinete”

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Em nome do Tribunal de Justiça do Estado, a saudação ao novo titular da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, Francisco Seráphico da Nóbrega, foi feita pelo desembargador Fred Coutinho (seu primo), na noite desta terça-feira, em solenidade no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa.

Suas palavras iniciais foram de parabéns ao governador, “pelo respeito à vontade da classe. Ele sempre nomeou o mais votado (das listas tríplices)”.

Fred sublinhou que a solenidade significava “um encontro da história com o destino”, uma vez que o bisavô de Francisco Seráphico (mesmo nome) também foi procurador geral de justiça.

O desembargador, noutro momento, se permitiu um conselho público: “Não seja um procurador geral de gabinete nem se deixe empolgar pelo poder. Sirva – e bem – à Paraíba e aos paraibanos”.

