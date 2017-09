Deputado se diz disposto a abrir vaga na Assembleia para facilitar aliança PMDB/PSB

O deputado estadual Trócolli Júnior (PROS) revelou à imprensa, nesta quinta-feira (31), que é um dos parlamentares aliados do governador Ricardo Coutinho, que mais vem trabalhando para consolidar a volta da aliança PMDB/PSB para as eleições de 2018.

Ele disse que está até disposto a abrir vaga no Legislativo para dar vez à suplente de deputada, Olenka Maranhão, sobrinha do senador Maranhão para assumir o mandato.

Foto: Paraibaonline

Segundo o parlamentar, havendo entendimentos entre o governador Ricardo Coutinho e o senador José Maranhão não teria problema algum em deixar o mandato em prol da continuidade do projeto do PSB no Estado.

“Estou completamente disposto para somar com o projeto do governador e do senador Maranhão. Acontecendo esse entendimento em comum acordo com o governador Ricardo Coutinho, eu estarei pronto para amanhã a deputada Olenka Maranhão assumir o mandato”, assegurou.

O deputado explicou ainda que não tiraria licença do cargo, mas abriria a vaga com a possibilidade de assumir um cargo na administração estadual, como já fizera no início da gestão ao comandar a Secretaria de Articulação Política.

“Ou qualquer outro cargo que eu possa continuar contribuindo pelo meu Estado e pelo projeto de governo, porque eu não só produzo para eu me reeleger em 2018, mas para que o projeto de governo tenha continuidade”, avaliou.

Trócolli está convicto de que esse entendimento entre os dois partidos está bem perto de acontecer. Portanto, segundo ele, a deputada Olenka pode se preparar para assumir novamente o mandato de suplente na Casa de Epitácio Pessoa.