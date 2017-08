Deputado participa da programação de chegada do Caminhos do Frio em Alagoa Grande

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) participou, na noite dessa segunda-feira (28), da programação de chegada da rota cultural ‘Caminhos do Frio’ na cidade de Alagoa Grande.

Além de prestigiar as atividades culturais, Gouveia participou da solenidade que também marcou a chegada de serviços do Sesc/Senat no município.

Foto: Ascom

A Prefeitura de Alagoa Grande celebrou um convênio com o Sesc/Senat que permitirá a permanência, por 90 dias, de quatro carretas no município que garantirá atendimento médico com vários exames clínicos: citológicos, mamografias, odontológicos, entre outros; além de cursos profissionalizantes no município.

O presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros; o prefeito de Alagoa Grande, Dr. Sobrinho e dezenas de outros prefeitos e vereadores de cidades vizinhas participaram da solenidade.

Gouveia ainda prestigiou a programação no Teatro Santa Inez. “A noite marcou os 112 anos de um dos nossos maiores patrimônios culturais, o terceiro teatro mais antigo da nossa Paraíba”, disse Rômulo.