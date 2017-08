Deputado justifica ausência na passagem de Lula por Campina Grande

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) afirmou que foi convidado pelo cerimonial do governador Ricardo Coutinho (PSB) para participar da caravana de Lula, que passou por Campina Grande no último domingo (27), mas que não foi possível comparecer.

Em entrevista nesta quarta-feira, 29, Veneziano destacou que estava no Sertão cumprindo a agenda parlamentar durante a passagem do petista na Rainha da Borborema.

Ele negou que tenha se esquivado de participar do evento por conta das retaliações por parte do PMDB nacional e de ter sido acusado de afrontar o presidente Michel Temer.

– Eu estava em viagem ao Sertão e por essa razão não fui ao evento. Não vejo que a minha presença seria um problema, pois tive um bom relacionamento com o ex-presidente da República, onde fizemos algumas boas parcerias, eu enquanto prefeito de Campina e ele enquanto presidente da República – pontuou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.