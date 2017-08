Deputado estadual não vê restrições entre a aliança PMDB/PSB

Foto: Paraibaonline

O deputado Ricardo Marcelo disse que não vê nenhuma restrição sobre a possibilidade de novamente o PMDB formar aliança com PSB para as eleições do próximo ano. Segundo ele, a política é muito dinâmica e os partidos devem conversar e chegar a um denominador comum.

Ricardo Marcelo defende também a candidatura própria do PMDB e acha que já passou da época dele ser coadjuvante de todos os processos eleitorais e que nesta aliança o PMDB fique na cabeça da chapa.

Sobre a tese de que o PMDB é quem deveria ter o apoio do PSB e não o contrário, o parlamentar disse que é algo equivocado porque quando se faz uma aliança não tem maior e nem menor, mas sim um somatório de forças políticas que dará oportunidades, sucesso e êxito total nas eleições

“A tendência é essa. Duas grandes alianças podem trazer maiores benefícios para a Paraíba. As alianças só têm que trazer algo de positivo para a administração do Estado da Paraíba”, opinou.

Para ele não teria problema algum subir no mesmo palanque com o governador Ricardo Coutinho de quem é opositor, pois é partidário e acata as decisões da diretoria executiva. “O presidente, senador Maranhão é um grande amigo. Uma pessoa de conduta ilibada, um homem sério, ficha limpa e para onde o partido seguir sob o comando do senador, eu estarei presente”, destacou.