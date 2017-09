Deputado do PSB paraibano anuncia novas adesões

O deputado Ricardo Barbosa (PSB) recebeu nos últimos dias adesões de lideranças políticas do interior do Estado.

A mais recente foi a do ex-prefeito Walter Júnior, de São José de Caiana.

Os entendimentos foram liderados pelo presidente do PSB municipal e vereador Ronildo Moura, com o apoio dos vereadores Janduir Beja, Hélio de Ló e o presidente da Câmara de São José de Caiana, Marcos Dezim.

Essas adesões, na opinião do deputado, são um atestado de que seu mandato caminha em sintonia com os anseios dos paraibanos.

“É uma prova de que estamos no caminho certo na busca incessante, quer junto ao Governo do Estado, quer junto aos órgãos do governo federal, de ações e benefícios que favoreçam o desenvolvimento de nossos municípios”, comentou o deputado.

Foto: Paraibaonline

No último fim de semana, Ricardo Barbosa cumpriu uma extensa agenda política no interior que começou com um café da manhã em Malta, na casa da mãe do vereador Maurissim, importante liderança do município.

Ali estavam presentes lideranças populares com as quais o deputado conversou sobre os pleitos municipais, entre eles a reforma da Escola Estadual Dr. Antônio Fernandes de Medeiros, que necessita de urgentes reparos.

“Comprometi-me a fazer gestões junto ao Governo do Estado para que a escola seja incluída no arrojado programa de reformas da rede estadual de ensino”, disse àquelas lideranças.

Ele também esteve na casa do advogado e líder político Marcílio Batista, de Piancó, que, além de declarar apoio ao projeto do deputado, o fez também relação ao do governador Ricardo Coutinho.

Antes disso, Barbosa foi recebido pela ex-prefeita Lucy, de Barra de São Miguel, em sua casa, ao lado do prefeito João Batista e dezenas de lideranças políticas de vários municípios da região do Cariri, que acumula uma série de demandas por melhorias.

Embora não sendo de sua base de atuação, o deputado foi abordado por essas lideranças e comprometeu-se a fazer gestões junto aos órgãos competentes em favor dos projetos daquele município.