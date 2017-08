Deputado comenta sobre expectativa em assumir secretaria estadual

O deputado estadual Adriano Galdino (PSB) informou, nesta terça-feira (29), que vai deixar a Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Articulação Política do Estado a convite do governador Ricardo Coutinho (PSB).

Ele afirmou que recebeu o telefonema do governador nessa segunda-feira (28) e de pronto aceitou o convite.

– Estou disposto a dar o melhor de mim nessa missão. Vamos fazer um trabalho trazendo a política grande, a política do grande interesse do povo da Paraíba e do projeto político do governador – comentou.

Raoni Mendes (PMDB) foi escalado para ocupar a cadeira de Adriano na Assembleia.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.