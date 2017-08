Deputado assegura que saída do PMDB não reflete aproximação de Maranhão e Ricardo

Em entrevista na tarde dessa segunda-feira (28), o deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) falou sobre sua possível saída da legenda.

Ele declarou que torce pela aproximação do senador José Maranhão (PMDB) com o governador Ricardo Coutinho (PSB), mas que essa união não vai interferir na sua decisão de deixar o PMDB.

Foto: Paraibaonline

– Acho louvável, tomara que aconteça essa reaproximação, mas as dúvidas que me fazem refletir sobre ficar no PMDB não perpassam sobre a reaproximação do senador José Maranhão com o governador Ricardo Coutinho – assegurou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.