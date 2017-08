Deputada prefere não emitir opinião sobre adesão de ex-crítico ferrenho de RC

Deputada pelos PSB, Estela Bezerra, não soube opinar sobre a chegada de Aníbal Marcolino à base de sustentação do governador na Assembleia Legislativa.

– Não tenho opinião sobre a vinda ou não do deputado Aníbal. Acho que o líder do governo poder falar com maior precisão. O que o governador Ricardo Coutinho tem feito é mantido a possibilidade de harmonia na conversa com a Casa. O Legislativo tem dado sustentação de maneira harmoniosa, mas também muito independente e acho que vai continuar nesse sentido – disse.

*Informações da Rádio Correio FM