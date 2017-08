Deputada apresenta voto de aplauso ao presidente da CMJP

A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP) apresentou nesta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa da Paraíba, voto de aplauso ao vereador Marcos Vinícius Nóbrega, pelo trabalho desenvolvido à frente da presidência da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A justificativa para o voto é a trajetória política do vereador, que é advogado por formação e jornalista de vocação.

Foto: Paraibaonline

Marcos (foto) está em seu sexto mandato, e é conhecido pela facilidade de diálogo na classe política. Desde o início deste ano, está à frente da Mesa Diretora da Câmara de João Pessoa, para o biênio 2017-2018.

A deputada também considerou as iniciativas de Marcos Vinícius ao longo desses quase nove meses como presidente da CMJP.

“São várias ações que terminam por aproximar a Câmara da população de João Pessoa, o que é muito positivo, afinal de contas, a política deve ser feita para o povo e com o povo, e essa postura nós observamos em Marcos Vinícius”, declarou Daniella.

Dentre as ações desenvolvidas pelo presidente da CMJP, destacam-se: implantação do aplicativo ‘Mudamos’, que possibilita ao cidadão apresentar projetos de lei de iniciativa popular; criação da Emenda Cidadã, na qual, através do Orçamento Impositivo, o Executivo Municipal terá que transformar em ações, indicações dos parlamentares correspondente a 1,2% da receita corrente líquida do município, beneficiando com obras ou serviços a população de João Pessoa; e criação de comissões especiais.

Ainda na justificativa do voto de aplausos, a deputada destacou outras ações de iniciativa de Marcos Vinícius, como, por exemplo, a visibilidade dada à TV Câmara, a primeira com sinal 100% digital na Paraíba, e a conquista da outorga definitiva da Rádio Câmara, e o aumento do salário dos servidores da Câmara.