Dependentes de subvenções sociais, entidades excluídas correm risco de fechar em CG

A Prefeitura de Campina Grande encaminhou ontem, 30, à Câmara Municipal o projeto de concessão das subvenções sociais a entidades filantrópicas da cidade.

Após meses de espera e críticas feitas pela oposição, o projeto foi apresentado com corte para 16 instituições.

A alegação da PMCG é de que teria havido um inchaço na lista de entidades para receber o repasse e que desde 2013 o número teria triplicado.

Segundo o vereador Alexandre do Sindicato, além destes quesitos, algumas entidades nem sequer tinham endereços fixos, não prestavam serviços para os quais estavam destinadas e não realizavam prestação de contas.

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

Entre as entidades que foram cortadas estão o Núcleo de Apoio à Vida (NAVI), que controla o CVV e o Desafio Jovem, que atende dependentes químicos.

Segundo Gorete Sampaio, presidente do NAVI, a entidade já tinha sido avisada que o corte poderia acontecer. Ela contra-argumentou afirmando que o NAVI é mantenedor do CVV e presta serviço de utilidade pública.

Ela afirmou que a entidade, que é reconhecida pelo Ministério da Saúde e que atua há 55 anos, corre o risco de fechar as portas em Campina Grande, caso não receba mais o repasse.

– A única ajuda que temos é a subvenção da Prefeitura, que é de R$ 1.500 mensais, só que não recebemos isso todos os meses. No ano passado, só recebemos seis meses. Pagamos aluguel, temos uma despesa mensal de R$ 1.200, sem contar quando vamos viajar. Nosso atendimento é das 7h às 23h e temos despesas com alimentação também. Se perdermos essa ajuda, não sabemos como ficará nossa situação, pois as doações de nossos voluntários não são suficientes para manter. É uma situação triste, porque é um trabalho que está no país há mais de 55 anos prestando o apoio emocional, através do CVV – disse.

Outra entidade que reclamou por ter sido excluída da lista das beneficiadas foi o Desafio Jovem.

Segundo o representante da entidade, Carlos Medeiros, a notícia não o pegou de surpresa, pois desde o ano passado a prefeitura não tem repassado os valores acordados.

Ele ainda relatou que as entidades não receberam nenhuma satisfação informando o desligamento.

– Recebíamos R$ 1.500 de subvenção, mas só de aluguel pagamos R$ 4.500 e não é fácil manter 70 pessoas em uma casa. Nem sequer foi feita uma ligação para avisar as instituições e a maioria não esperava esse tratamento – contou.

Os interessados em doar para o NAVI devem entrar em contato pelo número do CVV: 141 ou 3321- 4111.

Para doar à comunidade terapêutica Desafio Jovem, ligar para: 9 8142 4242.

*As informações são da Rádio Campina FM.