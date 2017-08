Departamento de Estradas de Rodagem intensifica manutenção na malha rodoviária

Mais uma etapa do Programa Estrada Segura está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), contemplando diversas rodovias com serviços de conservação na malha rodoviária asfaltada do Estado.

Até a próxima sexta-feira (1º), as equipes do DER estarão trabalhando nas seguintes rodovias: nas regiões do Litoral, Brejo e Agreste: PB-004 – Santa Rita/Cruz do Espírito Santo/Sapé; PB-057 – Guarabira/Cuitegi; PB-065 – BR-101/Mataraca; PB-057 – Guarabira/Araçagi/Itapororoca/Mamanguape; PB-066 – Juripiranga/Itabaiana; PB-048 – Pilar/BR-230; PB-008 – Acaú/Entr..PB-044; PB-008 – Jacumã/Entroncamento PB-044; acesso do Entr.PB-008/Coqueirinho; PB-082 – BR-230 (Una)/Itabaiana;PB-079 – Areia/Remígio; PB-105 – Remígio/Arara; PB-100 – Entr.BR-230/Galante/Fagundes.

Nas regiões do Cariri e Sertão: PB-306 – Princesa Isabel/São José de Princesa; PB-395 – Entr./393/Santa Helena; PB-411 – Entr.PB-395/Triunfo; PB-250 – BR-104/Prata/Ouro Velho; PB-262 – Patos/São José do Bonfim/Teixeira; PB-306 –Entroncamento PB-262 – Maturéia/Imaculada/Água Branca/Jurú/Tavares.

Ao destacar o programa Estrada Segura, o diretor de Operações do DER, engenheiro Armando Marinho, afirma que a redução das chuvas está contribuindo para a retomada com maior intensidade dos serviços de manutenção das nossas rodovias, visando oferecer melhores condições de tráfego aos usuários.