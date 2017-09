Cursos de Saúde e Informática iniciam as aulas no Senac Campina Grande

Foto: Ascom

Os cursos Massagem relaxante e antiestresse, na área de Saúde, e Autocad 2D e 3D: documentação e projeto; Informática Inicial com Internet; e Excel Avançado, no eixo Informática, iniciam as aulas nesta terça-feira, 22, no Senac Campina Grande.

Ainda com vagas abertas, os interessados podem se matricular nas capacitações do Centro de Educação Profissional (CEP) de Campina Grande.

Na categoria Informática, os cursos Autocad 2D e 3D: documentação e projeto; Informática Inicial com Internet; e Excel Avançado dão o suporte necessário para todos que desejam aprender ou se profissionalizar na área.

Em Saúde, a capacitação em Massagem relaxante e antiestresse ensina aos alunos movimentos como fricção, deslizamento, vibração, movimento circular, percussão e tapotagem. Eles ainda aprenderão técnicas de massagem relaxante com pressão, direção, duração e ritmo e frequência.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de pré-requisito. Os comerciários com a carteira atualizada do Sesc ou Sinecom tem 20% de desconto na matrícula.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3341-5722. O CEP Campina Grande localiza-se na Avenida Manoel Tavares, 300, Jardim Tavares.