Crediamigo inaugura novo posto no Centro de Campina Grande

Os clientes do Crediamigo (maior Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da América do Sul) do Centro de Campina Grande já dispõem de novas instalações de atendimento.

Nesta terça-feira (29), o Banco do Nordeste e a coordenação do Programa no Estado inaugurarão a unidade de atendimento que funcionará na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 280, loja 4, no Centro.

Campina Grande é a maior jurisdição do Estado da Paraíba, com quase 37 mil clientes provenientes de 41 cidades do entorno, gerando uma aplicação mensal de R$ 10 milhões.

O ticket médio de empréstimo é de R$ 1,8 mil. Somente em Campina Grande, são 11 mil clientes atendidos. Ao longo de 18 anos de atuação na jurisdição, o Crediamigo aplicou mais de R$ 250 milhões na economia local.

Foto: Ascom

A nova unidade possui 14 colaboradores que foram deslocados da agência Campina Grande Centro, onde atendiam anexos ao banco.

Além dessa unidade, a jurisdição campinense conta com postos em Santo Antônio, Centenário, Aroeiras, Picuí, Esperança, Soledade e Queimadas.

A quantidade dos clientes atendidos representa 26% do público do Crediamigo na Paraíba e a carteira ativa é de 22%.