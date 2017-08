Corpo de Dom José Maria Pires chega à Paraíba durante a madrugada

Pontualmente à 01h55 desta terça-feira (29), o avião da Gol pousou no Aeroporto Castro Pinto trazendo o corpo do arcebispo emérito da Paraíba Dom José Maria Pires.

Fotos: Ascom

O caixão foi levado para o hangar do Governo do Estado, onde o arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Delson, e um grupo de padres e representantes de pastorais da Arquidiocese da Paraíba, esperavam para dar início ao cortejo até a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro de João Pessoa.

A liberação do corpo foi assinada pelo Cônego Egídio de Carvalho Neto. Após uma bênção de Dom Delson, o caixão foi levado até o carro do Corpo de Bombeiros, onde foi colocado no alto do veículo.

Às 2h50 o cortejo teve início, com a escolta da Polícia Militar, em direção à BR 230, seguindo pela rodovia até o Viaduto de Oitizeiro, passando por Cruz das Armas, até a Basílica, onde alguns fiéis já esperavam para o velório.

Com o caixão posicionado na frente do Presbitério, o arcebispo Dom Delson fez uma oração e teve início o velório de “Dom Pelé”.