Corpo de Bombeiros da Paraíba inscreve para submissão de trabalhos científicos

foto: Secom/PB

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) tem inscrições abertas para trabalhos científicos no Seminário Nacional de Bombeiros (Senabom 2017), que acontecerá de 8 a 10 de novembro, no Centro de Convenções de João Pessoa.

As propostas devem ser enviadas até o dia 30 deste mês, exclusivamente pelo site oficial do evento, o senabom2017.com.br.

Conforme o edital, também disponível no sítio, cada trabalho poderá ter até três autores, que podem enviar no máximo dois trabalhos por autor. A pesquisa poderá ser inscrita em duas modalidades: artigo completo ou banner – com especificações de formatação e extensão discriminadas no edital.

O autor que tiver seu trabalho aprovado receberá um certificado de palestrante do Senabom, além da publicação e divulgação do estudo nos anais do evento. A proposta deverá se encaixar em um dos 10 eixos temáticos do evento científico – sendo eles: Tecnologia de Combate a Incêndios; Gestão de Riscos e Emergências; Gestão da Segurança Contra Incêndio; Atendimento Pré-hospitalar; Busca e Resgate e Educação Corporativa.

Além de: Defesa Civil; Comportamento de Estruturas em situações de Incêndio; Segurança Pública e Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida do Profissional em Segurança Pública. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação no evento será divulgado até o dia 09 de outubro, no site e nas mídias sociais do XVII Senabom.

Reunião de ideias – Conforme o tenente coronel Joelson Macena, da comissão de Marketing do Senabom, o Corpo de Bombeiros espera, com o evento, fomentar os trabalhos científicos e obter na sociedade o que há de melhor quanto aos estudos nas áreas de atuação dos bombeiros – como prevenção, combate a incêndio, resgate e emergência. “E com isso discutir e aprimorar formas de prestar melhor nosso serviço à sociedade”.

O evento – O Seminário Nacional de Bombeiros (Senabom) reúne profissionais da área de todo o país e da América Latina. Além de bombeiros, o Senabom também é voltado para estudantes e profissionais da saúde, Segurança de forma geral e Direito.

As inscrições para o evento estão abertas e devem ser feitas no site oficial, no qual também é possível acessar mais detalhes da programação, que envolve a apresentação de trabalhos científicos, palestras e realização de provas técnicas.

Paralelo ao Seminário, acontecerá a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências e os encontros do Conselho Nacional de Comandantes Gerais (CNCG) e da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).