Coordenador informa sobre importância de atualização no CadÚnico

O coordenador do Cadastro Único de Campina Grande, Rubens Nascimento, em entrevista à Rádio Campina FM falou da importância dos beneficiários estarem sempre com o cadastro atualizado.

De acordo com ele, o processo, por obrigatoriedade, tem que ser atualizado a cada dois anos, mas caso haja alguma mudança antes desse período, é preciso ser informada. Caso contrário, pode haver sanções, como o bloqueio ou perda dos benefícios.

– O beneficiário tem três grandes obrigações para manter o cadastro atualizado: informações sobre a saúde; educação; e ainda se a família mudou de endereço, se chegou um novo componente no grupo familiar, se houve alteração na renda financeira da família. Se houver quebra de uma delas, o Bolsa Família, por exemplo, pode ser suspenso ou cancelado – disse.

Foto: Paraibaonline

Rubens informou ainda que o governo federal mudou os procedimentos para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e é importante que, para recebê-lo, o usuário também esteja inscrito no Cadastro Único.

O procedimento será realizado até o mês de dezembro.

– Quem estiver recebendo o BPC, ou que pretenda se inscrever para estar apto ao recebimento especial, tem que estar inserido no Cadastro Único, nos informar o Número de Inscrição Social (NIS) e qual grupo social inserido. Estamos realizando esse procedimento para beneficiários do BPC até dezembro – orientou.

Para se cadastrar ou atualizar os dados pessoais, é preciso se dirigir até a sede do CadÚnico, localizado na rua Rodrigues Alves, 661, bairro Prata, próximo à Igreja do Rosário, munido de todos os documentos do grupo familiar, incluindo a Carteira de Trabalho.

O CadÚnico funciona das 7h30 às 17h30 de forma ininterrupta.

Telefone para esclarecer dúvidas: (83) 3310-6373.

*Informações da Rádio Campina FM.