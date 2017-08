Coordenador da Defensoria rebate posicionamento de Lula: Vergonhoso e pequeno

Na passagem por Campina Grande, no último final de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a Defensoria Pública do Estado por ter entrado com ação civil pública contra o Governo da Paraíba no intuito de continuar o racionamento na cidade.

Lula disse que não tinha como entender quem agia dessa forma e que os defensores responsáveis por essa ação deveriam devolver a carteira da OAB, pois não entenderia de direito.

Em resposta, o coordenador da Defensoria Pública da região de Campina Grande, Jose Alípio Bezerra, classificou como vergonhosa a atitude do ex-presidente e disse que Lula só teria afirmado isso porque não tem conhecimento das reais circunstâncias pelas quais a Paraíba passa.

Foto: Paraibaonline

Alípio ressaltou que o relatório enviado à Justiça foi embasado na Legislação e no Direito Ambiental e tinha o apoio do Ministério Público Estadual, do Federal e do Ministério da Integração que são contrários à decisão da ANA, Cagepa, Aesa e do próprio governo do Estado.

– Foi uma vã tentativa de desequilibrar e desqualificar os defensores públicos, bem como a própria instituição. Nosso objetivo é sempre buscar o bem comum e manter o racionamento da água em Campina e na região, até a real comprovação de que não haverá um colapso hídrico. O posicionamento do ex-presidente, ao chegar a Campina Grande usando de um momento político, querendo se promover politicamente com esse tipo de indagação, ao meu ver é vergonhoso e pequeno, e eu lamento – disse.

Com relação aos assessores do governador Ricardo Coutinho, que também criticaram a ação da Defensoria Pública, Bezerra disse que, em vez deles ‘baterem’ no órgão, deveriam dar um apoio necessário para a entidade se fortalecer ainda mais e ficar à altura dos interesses da sociedade.

– Vamos continuar trabalhando, realizando os quase 100 atendimentos diários e ajuizando de 400 a 450 ações, fora as conciliações. Cumprir o nosso papel é o mais importante, e no mais é só politicagem barata que não leva a nada e só faz denegrir a imagem de quem propaga – rebateu.

*Informações divulgadas na Rádio Campina FM.