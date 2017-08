Controladoria Geral e Receita Estadual firmam parceria para fiscalização na Paraíba

A Controladoria Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Estado da Receita (SER) assinaram, nesta terça-feira (15), termo de protocolo com a finalidade de ampliar a fiscalização estadual, visando maior controle dos gastos públicos.

A parceria também irá disponibilizar cursos de capacitação no módulo de ensino a distância – EAD.

Os cursos serão voltados para as áreas de Controle Social, Lei de Acesso à Informação e Serviço de Informação ao Cidadão, destinados aos servidores públicos.

De acordo com o protocolo, a Controladoria poderá fiscalizar a parte de despesa pública de determinado órgão quando em processo de auditoria houver a suspeita que ali esteja havendo alguma inconformidade de prestação de tributos.

Já a Receita Estadual poderá ter acesso aos dados de fornecedores que contratam com o Governo Estadual. É um benefício que atingirá todas as partes, proporcionando um controle maior nos gastos públicos.

O secretário da Controladoria Geral do Estado, Gilmar Martins, afirma que a parceria com a SER é extremamente positiva para a melhoria da gestão: “A expectativa por parte da CGE é que essa parceria seja o início de outras que podemos deslumbrar no futuro, trabalhando juntos e melhor.”