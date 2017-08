Conselho se reúne para tratar do Censo Agropecuário e desenvolvimento rural de CG

O Conselho de Desenvolvimento Rural de Campina Grande esteve reunido nessa segunda-feira, 14, com a presença de todos os conselheiros e do secretário municipal de Agricultura (Seagri), Fábio Agra Medeiros, que prestou todas as informações sobre o Censo Agropecuário deste ano e destacou diversos outros temas do interesse da comunidade rural campinense.

Em relação ao censo, ele pediu o apoio de todos os presidentes de associações rurais.

Ao tratar sobre recente capacitação do Garantia Safra, informou que a Seagri vai fazer reuniões com a Emater para programar o dia das inscrições em cada comunidade, mediante a elaboração de um calendário para que este processo aconteça em cada área da zona rural.

Foto: Codecom/CG

Fábio Medeiros informou, ainda, sobre a revisão que grupo de trabalho está fazendo no estatuto que rege o Conselho de Desenvolvimento Rural, o qual, em breve, será oficialmente modificado.

Com isso, será formulada uma nova lei para que o prefeito Romero Rodrigues a envie e tenha a sua aprovação na Câmara Municipal de Campina Grande.

O secretário, por outro lado, também revelou que o superintendente do Incra, Rinaldo Maranhão, convidou o prefeito Romero Rodrigues para tratar de parcerias com a Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Para tanto, o secretário estará acompanhando o prefeito em audiência a ser realizada, com este propósito, na capital paraibana.

Foto: Codecom/CG

Os participantes da reunião também tomaram conhecimento de que os encontros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão realizados, a partir de agora, toda primeira segunda-feira de cada mês, às 8h30, na Secretaria Municipal de Agricultura, no bairro da Prata.

Por último, foi apresentada na reunião uma primeira proposta sobre o início dos trabalhos para a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural.

Com isso, o Conselho vai estabelecer uma comissão cuja meta é entregar daqui pra o final do ano um plano destinado ao desenvolvimento rural no município.

Segundo ele, este trabalho de planejamento será um norte para que todo gestor público desenvolva ações e implemente projetos em favor da zona rural. Este plano será debatido nas comunidades e na Câmara Municipal de Campina Grande.

“Vamos, então, trabalhar, incansavelmente, para a elaboração deste documento”, garantiu Fábio Medeiros.