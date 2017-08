Comissão da Câmara discute Sistema Nacional de Juventude

foto: Reprodução/TV Câmara

Será realizada na próxima quarta-feira (16) audiência pública da Comissão de Legislação Participativa sobre a aprovação do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve).

O deputado André Amaral (PMDB-PB) sugeriu o debate. Ele lembrou que a aprovação do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) representou marco importante da institucionalização de políticas públicas para os jovens em âmbito nacional.

A lei remete ao Poder Executivo a responsabilidade da regulamentação do Sinajuve que, de acordo com o deputado, terá papel fundamental na instituição da política de juventude como política de Estado.

O Sinajuve “permitirá que aconteçam iniciativas governamentais, articulando metas e ações para garantir o desenvolvimento da juventude brasileira”, destacou André Amaral.

Foram convidados para a audiência:

– o secretário Nacional de Juventude, Francisco de Assis Costa Filho;

– o presidente do Fórum Nacional de Gestores de Políticas Públicas de Juventude nos Municípios, Maicon Cleyton Rodrigues Nogueira;

– o superintendente da Juventude do Governo do Estado de Goiás e Presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude, Leonardo Felipe Marques de Souza;

– pelo Conselho Nacional de Juventude (Coijuve), Sauro Spinelly Florêncio da Cunha;

– o secretário executivo do Comitê Interministerial da Política de Juventude, José Antônio de Melo Filho;

– a procuradora do Trabalho da 9ª Região Mariane Josviak.

A audiência será interativa, e está marcada para as 14h30, no plenário 3.