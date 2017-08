Começa as inscrições para cadastro de reserva de alunos para cursos do MedioTec

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), realiza até 20 de setembro inscrições para o cadastro de reserva de alunos da Rede Estadual, nas unidades escolares que oferecem os cursos profissionalizantes do MedioTec. Poderão se inscrever estudantes do Ensino Médio na faixa etária de 15 a 19 anos. Os cursos são ofertados no horário da tarde.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem procurar a equipe do Pronatec nas respectivas escolas, com os documentos pessoais, comprovante de residência, declaração da escola onde está matriculado e, no caso de menores de 18 anos, ir acompanhado dos pais ou responsáveis.

Os cursos do MedioTec tiveram início no dia primeiro de agosto. Já os cursos FICs (Formação Inicial e Continuada) começaram no último dia 14. Foram ofertadas pela SEE 898 vagas do MedioTec, 760 vagas de cursos FIC e mais 200 vagas de cursos FIC para o Pronatec Aprendiz.

O Pronatec Aprendiz oferta cursos em parceria com o Ministério do Trabalho, onde os alunos têm a oportunidade de serem contratados por empresas em regime de Jovem Aprendiz. O edital para seleção de alunos do MedioTec somou 3.043 vagas para cursos oferecidos diretamente pela SEE e outras instituições parceiras como a UFPB e o IFPB.

A seleção contou com 3.585 alunos inscritos. Foram selecionados 3.043 alunos para cursos oferecidos em parceria com outras unidades ofertantes. De 4.603 professores inscritos, foram selecionados 578 que serão contratados durante a execução dos cursos. A operacionalização dos cursos será realizada por 63 profissionais que foram selecionados de 318 inscritos.

Os cursos acontecerão nas cidades de João Pessoa (Cearte – Unidade Escola de Dança e Unidade José Vieira, EE Francisca Cunha, EE Profa. Débora Duarte e EEProfessora Maria Jacy Costa); Bayeux (Central de Aulas do Pronatec); Cajazeiras (EE Cristiano Cartaxo e EE Mons. Constantino Vieira); Campina Grande (EE Dr. Elpídio de Almeida); Itaporanga (EE Adalgisa Teódulo da Fonseca) e Patos (EE Auzanir Lacerda).

Entre os cursos ofertados estão: Técnico em Dança, Técnico em Processos Fotográficos, Técnico em Instrumento Musical, Técnico em Canto, Técnico em Produção de Artes Visuais, Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, Técnico em Teatro, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Publicidade, Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos, Técnico em Cuidados de Idosos, Técnico em Vigilância em Saúde, Técnico em Informática, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Eventos.