Coluna de Moaci Carneiro: A escola no acostamento da sociedade do conhecimento

Por Moaci Alves Carneiro

Decorridos três anos de vigência do Plano Nacional de Educação/PNE, constatamos que as vinte metas, assentadas em duzentos e cinquenta e quatro estratégias permanecem no volume morto das decisões do Estado brasileiro.

O que há são programas em processo de apequenamento: Pronatec, Prouni, Fies, Ciências Sem Fronteiras são alguns dos programas perdidos no nevoeiro da falta de recursos.

