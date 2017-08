Cine Sesi leva a sétima arte aos moradores de Puxinanã

O Projeto Cine Sesi Cultural está neste final de semana em Puxinanã. Esta é a 19ª cidade onde a sétima arte é levada para a população do interior da Paraíba.

O evento começou na noite dessa sexta-feira, 11, e mais de 500 pessoas puderam conferir de perto o curta-metragem ‘Sofia’, gravado na cidade sertaneja de Coremas, e o longa, ‘O Menino do Espelho’.

Na noite destes sábado e domingo, serão exibidos pelo menos mais duas películas.

Para a curadora do projeto Lina Rosa, é satisfatório levar arte e cultura ao acesso da população.

– Ao longo dessa trajetória do projeto, já atingimos mais de cinco milhões de brasileiros. A maioria nunca tinha visto o cinema na vida, e foi através do Cine Sesi Cultural, que conseguimos esse feito. É interessante porque o interior inspira muito o cinema brasileiro, mas a maior parte dessas cidades não tem salas de projeção ou fecharam. O projeto é de inclusão cultura, acessibilidade, e aberta a todas as classes sociais e sempre gratuito. É a ocupação do espaço público através da arte – disse.

A tela tem cinco metros de altura por doze de largura e a imagem e som são de alta qualidade.

*Com informações da TV Paraíba