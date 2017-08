Chefe da Casa Civil lamenta postura de opositores diante do fim do racionamento

A chefe da Casa Civil do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo (PMDB), lamentou que alguns opositores tenham atribuído o fim do racionamento em Campina Grande e região a questões políticas.

Ela ressaltou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) anunciou o fim do racionamento com base em dados técnicos e estudos feitos por especialistas em recursos hídricos.

– O governo do Estado tem mostrado um compromisso e uma seriedade muito grande com relação a esse tema. Enfrentamos o racionamento e isso é algo que prejudica a qualidade de vida das pessoas. Lamento a postura de alguns gestores que tentaram trazer o fato como uma politicagem – disse.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM, nesta terça-feira, 29.