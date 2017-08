Cedmex atende mais de 20 mil pacientes cadastrados, em Campina

O Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex), que funciona na 3ª Gerência Regional de Saúde (GRS), em Campina Grande, fornece medicamentos para aproximadamente 23 mil pacientes dos 42 municípios de área de abrangência da 3ª GRS.

Entre os medicamentos mais fornecidos aos pacientes cadastrados estão os utilizados no tratamento de colesterol, triglicerídeos, asma, acne severa, hepatite C e esclerose múltipla, além dos utilizados por pacientes que fazem hemodiálise ou que tenham realizado transplante de rins.

Os medicamentos são disponibilizados aos pacientes de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e segundo o protocolo clínico do Ministério da Saúde, conforme esclarece a coordenadora do Cedmex, que mensalmente recebe novos pacientes.

Os medicamentos são adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde, financiados com recursos repassados pelo governo federal ou pela própria Secretaria de Estado da Saúde.

Uma das principais características do Cedmex é a transparência do atendimento, uma vez que, desde o momento em que o paciente é cadastrado até a retirada do medicamento, ele acompanha todo o processo e todos os procedimentos são realizados na sua presença, explica a gerente do órgão em Campina Grande, Tatiana Medeiros.

O Cedmex funciona na sede da 3ª GRS, ao lado do Terminal Rodoviário, no bairro do Catolé.