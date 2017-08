Cartaxo entrega novas instalações da Sedes em Mangabeira nesta segunda

foto: Paraibaonline

A maratona de entrega de obras e serviços da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) em comemoração aos 432 anos da Capital chega a sua terceira semana, com a inauguração das novas instalações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), no bairro de Mangabeira.

A entrega será realizada pelo prefeito Luciano Cartaxo, às 9h desta segunda-feira (14). A nova sede, mais moderna e confortável para os usuários dos serviços de assistência social, terá capacidade de atendimento a 400 pessoas por dia.

O novo espaço de atendimento ao público irá funcionar na Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, nº 272, em Mangabeira II, e será responsável pelo Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), e pelo cadastro do Bolsa Família, além de também atender o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), entre outros serviços, como o Programa de Atenção à Política da Pessoa Idosa (Pappi) e Carteira do Idoso.

“Estamos disponibilizando este novo espaço, maior e mais preparado para oferecer um serviço de maior qualidade e um atendimento mais ágil à população carente de João Pessoa. As novas dependências são mais modernas, com uma tecnologia nova e com capacidade de atender a mais pessoas”, disse o secretário da Sedes, Eduardo Pedrosa.

Em virtude da inauguração do novo espaço da Sedes, haverá atendimento público para os usuários do Bolsa Família nesta segunda-feira (14) nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do Cristo, Mangabeira e Mandacaru. Os serviços serão normalizados na terça-feira (15) concentrados todos na nova sede.