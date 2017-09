Candidatos classificados para a UPA são convocados para entrevista, em CG

A Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou nesta quinta-feira, 31, o resultado final, após o julgamento dos recursos, da etapa de análise curricular do Processo Seletivo Simplificado da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Dinamérica.

A Secretaria também já divulgou as datas e horários para a etapa de entrevistas dos candidatos classificados.

As entrevistas vão ser realizadas entre os dias 4 e 6 de setembro, ou seja, de segunda a sexta-feira da próxima semana, no Museu Vivo da Ciência e Tecnologia, de acordo com cada cargo. Os candidatos deverão levar os documentos pessoais.

Os técnicos de enfermagem serão os primeiros. Como é o cargo com maior número de inscritos, eles serão divididos por ordem alfabética.

No turno da manhã (iniciais de A até J), das 8h ao meio-dia. No turno da tarde (iniciais de K até Z), das 14h às 18h.

Os médicos e enfermeiros serão entrevistados na terça-feira, 05, pela manhã. Durante à tarde serão os cargos de assistente social em saúde, farmacêutico, técnico em radiologia e auxiliar de farmácia.

No último dia, quarta-feira, 06, pela manhã, será a vez dos candidatos aos cargos de almoxarife, manutenção, faturista, condutor socorrista e auxiliar de serviços gerais.

Fechando as entrevistas, na quarta-feira à tarde, serão ouvidos os pretensos recepcionistas, vigilantes e maqueiros.

Os portões serão abertos a partir das 7h30 todos os dias.

“Pedimos a todos que tenham paciência porque será uma maratona de entrevistas. Eles serão avaliados por psicólogos e especialistas em recrutamento e seleção de pessoal”, explicou o Presidente da Comissão de Seleção, Antônio Henriques.

Quase 50 pessoas entraram com recurso e pouco menos da metade conseguiu êxito.

“Escolhemos critérios bem estabelecidos e analisamos cuidadosamente cada documento para termos os profissionais mais bem preparados trabalhando na unidade”, explicou Henriques.