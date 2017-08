Caminhos do Frio: Matinhas recebe feira itinerante de artesanato

A feira itinerante de artesanato, promovida pelo Programa do Artesanato da Paraíba (PAP), chega nesta segunda-feira (14) a Matinhas, a antepenúltima cidade da região do Brejo a receber o projeto Rota Cultural Caminhos do Frio.

A feira de artesanato é mais um incremento à programação cultural do projeto, que vai contar com trilhas ecológicas, eventos gastronômicos, oficinas e apresentações culturais até o próximo domingo (20).

Ao todo, participam das feiras itinerantes de artesanato cerca de 250 artesãos, muitos deles nunca haviam antes participado de uma feira. Para proporcionar melhores oportunidades de venda, os artesãos só poderão participar da feira de sua cidade.

Foto: Ascom

“Quando o Rota Cultural Caminhos do Frio chegar a Alagoa Nova, por exemplo, só poderão participar os artesãos daquela cidade, o que vai aumentar as vendas desses profissionais”, explicou a gestora do PAP, Lu Maia.

Em barracas padronizadas do Programa do Artesanato da Paraíba, são comercializadas peças artesanais feitas de barro, metal, fios, entre outras tipologias.

“São produtos muito representativos da cultura paraibana, que têm encantado turistas de várias partes do País”, acrescentou Lu Maia. “Estar em um projeto como o Caminhos do Frio, é uma vitrine e um incentivo para os nossos artesãos”, prosseguiu.

A abertura do Circuito Rota Cultural Caminhos do Frio ocorre às 19h30, com a apresentação da quadrilha junina de Matinhas. Logo em seguida, às 21h30, será a apresentação do Grupo Sanforina, além de uma feira de produtos gastronômicos a partir da tangerina.

Na programação, que acontece até domingo (20), está previsto, ainda, a realização o encontro com as mulheres artesãs das zonas urbana e rural, que ocorre na quarta-feira (16), a partir das 14 h.

A programação completa do Circuito Rota Cultural Caminhos do Frio pode ser conferida no site www.caminhosdofrio.com, onde também poderá ser baixado o aplicativo com todas as informações do evento.