Câmara de Campina Grande promove audiência pública para discutir fim do racionamento

O vereador Sargento Neto, durante entrevista concedida a um programa campinense, nessa segunda-feira (14), anunciou que a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) realizará uma audiência pública para discutir o fim do racionamento.

Foto: Ascom

– Está previsto para o dia 22 uma nova audiência pública. Fizemos uma audiência pública no mês passado e era, justamente, antes desse anúncio do fim do racionamento. Eu já me preocupava com alguns rumores que se finalizaria o racionamento. Com essa preocupação, aprovamos por unanimidade na Casa de Félix Araújo a audiência pública. Foi realizada, mas infelizmente foram poucas pessoas – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.