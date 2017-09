Câmara de Campina Grande concede título de cidadania para João Dória

Foto: Ascom

A Câmara Municipal de Campina Grande, em sessão especial realizada e presidida pela vereadora Ivonete Ludgérido durante o I Fórum Estadual do Comércio promovido pela CDL e FCDL – PB, concedeu na tarde dessa quinta-feira (31) o Título de Cidadão Campinense ao atual prefeito da cidade de São Paulo, o senhor João Agripino da Costa Doria Junior, atendendo a propositura do vereador João Dantas.

A homenagem surge como uma forma de reconhecer e agradecer pelo incentivo ao maior evento turístico do município de Campina Grande, O Maior São João do Mundo, que foi apoiado pelo João Doria, quando presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), e entrou para o calendário nacional de eventos turísticos do Nordeste. Diante desse incentivo a festa ganhou projeção e destaque, aumentando o fluxo de turistas, gerando emprego e renda para o povo campinense.

O parlamentar João Dantas, em sua justificativa, detalhou historicamente os estímulos que o festejo junino recebeu da EMBRATUR através de João Doria, salientando que o homenageado sempre acreditou no potencial da cidade. “É um dia memorável por receber o prefeito da maior cidade do Brasil, tornando Campina ainda maior por recebê-lo como novo cidadão campinense. Foram muitos incetivos para levar nossa cidade ao cenário nacional e hoje vamos agradecer com essa homenagem”, disse o vereador.

Para João Doria a comenda recebida é motivo de honra e gratidão, tendo em vista que o seu trabalho busca a ação integrada dos municípios de todo o país para trazer as melhorias necessárias à população. “Agradeço pela gentileza e por nos receber com essa linda homenagem, me sinto honrado por levar esse privilégio para São Paulo e para onde eu for. Assim é o meu trabalho e essa será uma memória eterna e que me deixa muito feliz, obrigada Campina”, agradeceu.

Foto: Ascom

A solenidade, realizada na Casa de Recepções Quinta da Colina Maison, contou com a participação de representantes da Assembleia Legislativa da Paraíba, o prefeito Romero Rodrigues, o senador Cássio Cunha Lima, o deputado federal Pedro Cunha Lima, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), FIEP, SEBRAE, CDL, Procuradoria Geral da Paraíba, Associação Comercial de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Patos e vereadores da Casa de Félix Araújo.