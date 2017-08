Cagepa realiza manutenção e interrompe abastecimento em localidades da Grande JP

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) executará, nesta quinta-feira (31), uma parada geral no Subsistema de Marés para um remanejamento de adutora.

Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água será interrompido, das 7h30 às 22h, nas seguintes localidades, na Capital: Centro, Tambiá, Roger, Baixo Roger, Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Funcionários I, Jardim Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Jardim Treze de Maio, Ipês, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu. A cidade de Bayeux e o distrito de Várzea Nova também terão o abastecimento suspenso nesse período.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115.