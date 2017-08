Cagepa explica falta de água mesmo com fim do racionamento: “Readaptação”

Foto: Paraibaonline

O gerente da Cagepa Borborema, Ronaldo Meneses, afirmou em entrevista nesta quarta-feira (30) que a falta de água, em algumas localidades, mesmo com o fim do racionamento, se dá por causa do processo de readaptação.

Segundo ele, houve um vazamento que afetou diretamente o abastecimento da zona 2, mas que problemas dessa natureza já eram esperados.

Para Ronaldo, a normalização virá com o tempo.

– Há dois anos e oito meses que o sistema de abastecimento estava operando em racionamento. É natural que surjam problemas de readaptação, principalmente por causa do aumento da pressão nas redes de distribuição. No fim de semana tivemos poucos vazamentos, mas na madrugada da terça surgiu um vazamento na rede de grande porte próximo ao açude novo e essa rede é responsável pelo abastecimento de parte dos bairros da zona 2. Isso era natural ocorrer nessa zona pois há topografias mais elevadas. A gente espera que nas próximas semanas o sistema se acomode – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.